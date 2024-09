In der Altmark ist Ruth Schwarzer als Kräuterfee bekannt. Denn sie kennt sich bestens im ganzen Garten aus. Am Freitag (27. September 2024) verrät sie den Zuschauern beim MDR Riverboat live im Fernsehen einige ihrer Tipps zum Thema.

Kalbe. - Eine Unbekannte ist Ruth Schwarzer aus Kalbe ganz sicher nicht. Viele Jahre war sie als Kräuterfee in der Altmark unterwegs. Der Name kommt nicht von ungefähr. „Damals hatten wir eine Märchenoma in Kalbe, und ich habe mich immer mit den Pflanzen befasst und bin viel draußen unterwegs gewesen. Dann hatte ich auf einmal den Namen“, erklärt die 75-Jährige im Gespräch mit der Volksstimme.