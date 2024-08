In der Hansestadt holt jemand die Müllverbrennungsanlage auf die Straße. In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr mehrmals einiges an brennendem Müll löschen.

In Gardelegen haben schon wieder Mülltonnen gebrannt, drei Mal in einer Nacht.

Gardelegen. - Erneut hat es in Gardelegen mehrere Feuerwehreinsätze wegen brennenden Mülls gegeben. In der Nacht zum 9. August sind die Feuerwehrleute deswegen drei Mal ausgerückt, teilte die Polizei mit. Der erste Einsatz fand 40 Minuten nach Mitternacht statt. Nahe des Parkplatzes hinter dem Haus II der Stadtverwaltung, am Hofbereich eines Wohnhauses, standen gelbe Säcke in Flammen.

Nur kurze Zeit später, um 1.07 Uhr, folgte die zweite Meldung. An der Salzwedeler Torstraße, also nur wenige Meter entfernt, brannten wiederum gelbe Säcke. Da in beiden Fällen nur Müll betroffen war, sei laut Polizeiangaben kein Sachschaden zum Nachteil von Personen entstanden.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Anders im Fall Nummer drei. Um 4 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Dieses Mal ging es zur Sandstraße. Dort wurden insgesamt zwölf Mülltonnen zerstört. In der Nähe befand sich ein Fahrzeug, das durch das Feuer beschädigt wurde. Der Schaden liegt in einem mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 oder im Salzwedeler Revier unter 03901/84 80 zu melden.