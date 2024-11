Die Nikolausaktion in der Hansestadt startet Ende November mit vorweihnachtlichem Budenzauber. Am 6. Dezember können Kinder auf Stiefelsuche in den Innenstadtgeschäften gehen.

Mit Lichterglanz in den Advent in Gardelegen

Vorweihnachtliche Aktionen in Innenstadt

In wenigen Tagen wird die Gardelegener Innenstadt wieder weihnachtlich leuchten. Eröffnet wird der vorweihnachtliche Budenzauber mit einem Adventsschimmern am 29. November 2024.

Gardelegen/vs. - Mit dem dritten Adventsschimmern wird am Freitag, 29. November, in Gardelegen die Adventszeit quasi eingeleuchtet, denn um 18 Uhr wird die Bürgermeisterin der Hansestadt, Mandy Schumacher, die Lichter am großen Weihnachtsbaum erstrahlen lassen.

Doch schon ab 16 Uhr sind Besucher auf dem Rathausplatz willkommen, um sich beim Plausch im vorweihnachtlichen Ambiente verwöhnen zu lassen. Angeboten werden viele süße und deftige Köstlichkeiten – von Bratwurst bis Crêpes wird alles dabei sein.

Fürs leibliche Wohl sorgen unter anderem die Rotarier, Mitglieder des SSV 80 Gardelegen, die Volkssolidarität und eine vierte Klasse der Goethe-Grundschule. Zudem gibt es Stände mit Handwerkskunst und Keramik.

Nikolausstiefelaktion geht in die nächste Runde

An diesem Tag startet auch die beliebte Nikolausstiefelaktion der Stadt Gardelegen. Von 16 bis 19 Uhr können Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ihre geputzten Schuhe unter den Rathauskolonnaden bei den Nikolaushelfern abgeben.

Die werden dann in den Tagen darauf dem Nikolaus unterstützend beiseite stehen und die Stiefel mit süßen Überraschungen füllen und in den Schaufenstern der Innenstadt-Geschäfte verstecken. Am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, startet dann die große Stiefelsuche.

Und auch der Wunschzettel kann am Freitag zum Adventsschimmern mitgebracht werden, denn an der Tür zum Rathauskeller – gleich gegenüber dem Brunnen – hängt der Wunschbriefkasten für den Weihnachtsmann in Himmelpfort.

Ganz wichtig: Auf dem Umschlag muss die Adresse des Kindes notiert sein, damit die Antwort vom Weihnachtsmann auch ankommen kann. Die Briefe an den Weihnachtsmann müssen nicht frankiert sein. Damit der Weihnachtsmann genug Zeit für eine Antwort hat, müssen die Briefe bis 4. Dezember im Briefkasten sein.

Glühwein auf dem Rathausplatz genießen

Die Glühweinhütte der Rotarier und die Weihnachtshütte wurden bereits am Donnerstag aufgebaut, ebenso die große Pyramide.

Die Weihnachtshütte als Treffpunkt für den lebendigen Adventskalender öffnet sich zum ersten Mal am Sonntag, 1. Dezember. Bis zum 23. Dezember wird dort täglich eine Überraschung präsentiert – jeweils ab 17 Uhr. Dazu gibt es Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch.

Am dritten Adventswochenende steht dann der Gardelegener Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, wird es in der Innenstadt ein Programm für die ganze Familie geben mit zahlreichen Ständen zum Schlemmen, Schauen und Kaufen. Und natürlich wird auch der Glühwein – mit oder ohne Schuss – nicht fehlen. Die Planungen für den Weihnachtsmarkt 2024 laufen auf Hochtouren.