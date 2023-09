Altmersleben - Um Landes und LVMX-Pokal wurde in diesem Jahr in Altmersleben bereits gewetteifert. Am Sonnabend, 14. Oktober, ist jedoch der Altmark-Pokal an der Reihe. Dabei handelt es sich um eine Trophäe, die von fünf Vereinen/Clubs gemeinsam ausgelobt wird: den Motorsportorganisationen aus Apenburg, Bismark, Letzlingen, Schorstedt und eben Altmersleben.

Es können allerdings nicht nur Fahrer, die regelmäßig an Wertungsläufen teilnehmen, auf dem Mühlenberg starten, sondern es gibt auch eine sogenannte Hobbyklasse, bei der jeder mitmischen kann, der es sich zutraut.

Hobbyklasse am Start

Ansonsten wird am 14. Oktober in folgenden Klassen gestartet: Kids bis 65, bis 85 Kubikzentimeter und Quads, MX1 (Profiklasse bis 450 Kubikzentimeter), MX2 (Profiklasse bis 250 Kubikzentimeter), Senioren über 45 Jahre (offen), Quads und Seitenwagen. Mit den Trainingsläufen wird an diesem Tag bereits kurz nach 8 Uhr begonnen. Der Start der Rennläufe schließt sich dann ab 11.30 Uhr an.

Es handelt sich übrigens auch um den diesjährigen Saisonabschluss des Motorsportclubs Altmersleben, der sich damit bei allen Mitstreitern und ihren Familienangehörigen bedankt. Genau deshalb gibt es nicht nur Angebote fürs leibliche Wohl, sondern am Abend ab 20 Uhr auch eine öffentliche Tanzparty, die im Festzelt am Mühlenberg stattfindet und bei der ein DJ auflegt.