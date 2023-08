Gardelegen (vs) - Das Hansefest Gardelegen erlebt vom 15. bis 17. September seine 24. Auflage. Und auch in diesem Jahr ist die Innenstadt drei Tage lang fest in der Hand von Händlern, Kunsthandwerkern, Musikanten und natürlich von zahllosen Schaulustigen, heißt es in der Ankündigung. Verantwortlich ist auch diesmal Christian Lübeck mit seiner CL Service-Agentur Rostock.

Auf dem Harbig-Sportplatz wird wieder das Mittelalter lebendig. Dort werden liebevoll hergerichtete Handwerks-, Handels- und Marktstände aufgebaut sein und ein Markttreiben präsentieren, wie es sich in der Zeit unserer Vorfahren zugetragen haben soll. Hökerer und Händler bieten lautstark ihre Waren an. Der Böttcher, die Weberin, die Silberschmiede, die Münzerey, die Wollspinnerin und viele andere Handwerker befleißigen sich einer wohlgefälligen und untadelhaften Arbeit.

Das Drehkarussell des Lager Convictio ist der Hingucker und kann von großen und kleinen Leuten benutzt werden. Bei Cara und dem JackScha Clan kann man sich im Bogenschießen üben. Für die kleinen Besucher sind ein handbetriebenes Kinderkarussell und eine Station fürs Armbrustschießen aufgebaut. In der Kinderritterrüstkammer findet man tolle Spielsachen und sogar einen Kinderholzschnitzer gibt es.

Blaulichtmeile und Radio-Brocken-Show

Damit keine „Langeweyle“ aufkommt, gibt es Musik mit Stryx a loco, der Gaukler Orlando verblüfft mit allerlei Tricks wider der Schwerkraft, die Männer vom Deutschmeister Hochorden zeigen Instrumente des „Peinlichen Verhörs“ und der Instrumentenbauer Godefroy erklärt in seinem hanseatischen Fernhandelswagen die Kunst des Instrumentenbaus vor Hunderten von Jahren. Im Lager Ufaloa darf man ein Echtes Trampeltier füttern und streicheln.

Die Meister der Zünfte bereiten auserlesen Schmaus nach überlieferten Rezepturen. Als da sind: „Die Schankwirte der Taverne mit schäumend Pihr, fein süffig Met, Wein, Heilwasser und Saft vom Apfel. Weitere Leckereyen gibt es in der Historischen Schaubäckerey, der Creperie LunaySol, beim Baumkuchenmann und dem Fischspezialisten aus der Hansestadt Lübeck“, heißt es in der Ankündigung.

Am Harbig-Sportplatz gibt es zudem eine Blaulichtmeile. Dort präsentieren sich das Technische Hilfswerk, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Bundeswehr, Feuerwehr und Polizei, die Saab Training & Simulation GmbH sowie die Stascheit Kampfmittelberäumung GmbH.

Der Tivoli-Platz wird wieder zum großen Rummel mit zahlreichen Schaustellern und Fahrgeschäften, zu denen natürlich auch das Riesenrad gehören wird. Der Festsonntag beginnt dort schon fast traditionell mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr auf dem Autoscooter.

Innenstadtläden auch am Sonntag geöffnet

Das Musikprogramm bietet auf bis zu sechs Bühnen für jeden Geschmack etwas. Die Radio-Brocken-Show-Bühne ist auf dem Holzmarkt aufgebaut. Dort wird unter anderem am Freitag zum Auftakt im Nüscht „Die Hymne der Altmark“ live präsentiert. Um 19.30 Uhr wird dort das Fest von Bürgermeisterin Mandy Schumacher und ihren Gästen offiziell eröffnet. Im Anschluss und am Sonnabendabend sorgen neben den Moderatoren Stephan Baier und Marc Angerstein, den Party-Bands Radionation und Atemlos, der Radio-Brocken-Dance-Crew weitere Künstler und Show-Acts wie Björn Hain (Freitag) sowie Tim Fichte und Jolie Loi (Sonnabend) für Spaß und gute Laune. An den Tagen werden sich dort regionale Künstler und Gruppen präsentieren.

Dazu gibt es die Irish-Folk-- Bühne auf dem Schulhof an der Nicolaistraße, die „Rathausbühne – Willkommen in Gardelegen“ auf dem Rathausplatz mit regionalen Künstlern, die Kleinkunst–Bühne am Aschberg und die Jugendbühne am Lindenhofgarten. Wer genau wann auf diesen Bühnen auftritt, erfahren Interessierte auf der Internetseite www.hansefest-gardelegen.de.

Geöffnet hat das Hansefest am Freitag von 14 bis 1.30 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 1.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Auch die Innenstadt wird zur großen Bummel- und Händlermeile. Dazu haben auch die Innenstadthändler geänderte Ladenöffnungszeiten, nämlich am Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.