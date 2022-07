Nach Angriff eines Mannes aus dem Raum Gardelegen auf eine Frau: Tränen im Gericht

Die Berufungsverhandlung gegen einen 32-Jährigen aus dem Raum Gardelegen endete am Donnerstag im Landgericht Stendal mit der Einstellung des Verfahrens. Der Mann hatte eine Frau zunächst ausgebremst und dann brutal attackiert.

Am Donnerstag fand die Berufungsverhandlung gegen Paul F. (rechts), hier mit seinem Anwalt Thomas Voigt, vor dem Stendaler Landgericht statt.

Stendal/Gardelegen - „Warum nicht früher, warum nicht früher?“ rief Maria K. immer wieder. Eigentlich war die junge Frau als Zeugin und Nebenklägerin im Landgericht Stendal erschienen, um gegen Paul F. (28) aus Gardelegen auszusagen. Doch nun nahm sie die Entschuldigung des Mannes an. Auch ihr Ehemann, Kevin K., verzieh seinem einst besten Freund, betonte aber, dass es nie wieder so sein könne, wie vor den dramatischen Vorfällen in der Nacht vom 31. August 2019.