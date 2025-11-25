Im Schulaltbau, in dem sich seit einem Jahrzehnt der Kalbenser Jugendklub Kroko befindet, gibt es Probleme mit eindringender Feuchtigkeit. Ein Umzug ist im Gespräch.

Das Gebäude, in dem sich das Jugendfreizeitzentrum befindet, stammt aus tiefsten DDR-Zeiten und ist außen unsaniert.

Kalbe - Seit mittlerweile elf Jahren befindet sich das Jugendfreizeitzentrum Kroko, eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo), im Untergeschoss eines kommunalen Schulaltbaus an der Westpromenade in Kalbe. Doch immer wieder gibt es dort aufgrund der schlechten Bausubstanz Probleme mit eindringender Feuchtigkeit. Und genau die haben dazu geführt, dass auch Bürgermeister Andreas Pietsch (parteilos) das Thema nun auf dem Tisch hat.