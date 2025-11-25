Zahl der Opfer steigt Orange Walk: Aktion in Stendal ruft zur Beendigung der Gewalt an Frauen auf
Die Zahl der Übergriffe auf Frauen steigt seit Jahren an. Stendal hat zum internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen mit einem Orange Walk ein Zeichen gesetzt.
Stendal - Rund 40 Menschen haben sich Dienstagabend, 25. November, am „Orange Walk“ durch Stendal beteiligt. Die Aktion fand zum Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen statt.
Der Demonstrationszug wurde von der Initiative „Gemeinsam gegen Gewalt“ mit orangefarbenen Regenschirmen ausgestattet und sind kurz nach 16 Uhr vom Sperlingsberg bis zur Stadtbibliothek gelaufen.
„Das Land hat diese Schirme für solche Aktionen zur Verfügung gestellt“, erklärt Jacqueline Radtke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Stendal. Wegen der dunklen Jahreszeit wurden die Schirme zusätzlich mit Lichterketten ausgestattet.
80 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind weiblich
Jacqueline Radtke findet Aktionen wie den „Orange Walk“ wichtiger denn je. So hat die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt in Deutschland im Jahr 2024 mit 265.942 Menschen einen neuen Höchststand erreicht. Rund 80 Prozent der Opfer sind laut der Kriminalstatistik der Polizei weiblich.
Doch laut der Gleichstellungsbeauftragten habe ebenso das Bewusstsein für dieses Problem zugenommen. „Ich glaube, die Sicht ist eine andere geworden.“ Nach und nach trauen sich immer mehr Opfer, ihre Angst und Scham zu überwinden, und sich Hilfe zu suchen.
Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, erhalten im Landkreis Stendal unter anderem Hilfe beim Frauenhaus, dem Opferschutz der Polizei und dem Verein Miß-Mut.