Symbole, Identität und Kosten Debatte in Magdeburg: Schwarz-Rot-Gold für den Schulhof?
Auch wenn das nicht billig ist: Wenn der Stadtrat zustimmt, werden kommunale Gebäude in Magdeburg beflaggt. Ein Änderungsantrag setzt nicht allein auf die deutsche Fahne.
25.11.2025, 06:15
Magdeburg. - In Magdeburg ist eine Debatte entbrannt, die weit über das flatternde Tuch am Mast hinausgeht: Soll künftig an allen städtischen Verwaltungsgebäuden und Schulen dauerhaft die Deutschlandflagge wehen? Was nach – im wahrsten Sinne des Wortes - Symbolpolitik klingt, birgt eine überraschend vielschichtige Diskussion – über Identität, Demokratie, Bildung und Geld.