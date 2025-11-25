Auch wenn das nicht billig ist: Wenn der Stadtrat zustimmt, werden kommunale Gebäude in Magdeburg beflaggt. Ein Änderungsantrag setzt nicht allein auf die deutsche Fahne.

Sollen vor Schule und Verwaltungsgebäuden in Magdeburg Fahnen wehen? Die Debatte dazu ist im Gange.

Magdeburg. - In Magdeburg ist eine Debatte entbrannt, die weit über das flatternde Tuch am Mast hinausgeht: Soll künftig an allen städtischen Verwaltungsgebäuden und Schulen dauerhaft die Deutschlandflagge wehen? Was nach – im wahrsten Sinne des Wortes - Symbolpolitik klingt, birgt eine überraschend vielschichtige Diskussion – über Identität, Demokratie, Bildung und Geld.