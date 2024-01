Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe/mbc/me. - Die jüngste Sperrmüllabfuhr in Kalbe liegt noch nicht allzu lange zurück und schon wieder sind Müllsäcke liegen geblieben. Unbekannte haben diese auch noch aufgeschnitten und so bietet sich wahrlich kein schönes Bild, nachdem die Schneeschmelze den Unrat wieder ans Tageslicht gebracht hat. Er liegt an der Kurve der Straße der Freundschaft, nahe der großen Wiese am Parkplatz.