Der Motorsportclub Altmersleben hat sich einmal mehr als super Gastgeber erwiesen - für die Sieger des Altmark-Pokals, aber auch des ersten Motocross of Altmark.

Die Altmerslebener Rennstrecke ist durchgehend auf sechs Meter verbreitert worden.

Altmersleben - Motorsport wird in der Altmark großgeschrieben. Doch die hiesige Region nimmt von jeher eine Vorreiterrolle ein. Der Grundstein dafür wurde 1971 gelegt, als der Motorsportclubs (MSC) Altmersleben ins Leben gerufen wurde. Und der hat gerade wieder viele Rennbegeisterte an den Mühlenberg gelockt.