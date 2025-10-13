Erstes Motocross of Altmark Neu hergerichtete Rennstrecke auf dem Mühlenberg fordert Kondition
Der Motorsportclub Altmersleben hat sich einmal mehr als super Gastgeber erwiesen - für die Sieger des Altmark-Pokals, aber auch des ersten Motocross of Altmark.
13.10.2025, 18:00
Altmersleben - Motorsport wird in der Altmark großgeschrieben. Doch die hiesige Region nimmt von jeher eine Vorreiterrolle ein. Der Grundstein dafür wurde 1971 gelegt, als der Motorsportclubs (MSC) Altmersleben ins Leben gerufen wurde. Und der hat gerade wieder viele Rennbegeisterte an den Mühlenberg gelockt.