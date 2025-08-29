Kampf um Lindenbäume Neue Windräder bei Kakerbeck und Neuendorf: So geht es mit dem Bau los
Das Repowering des Windparks Kakerbeck/Neuendorf steht bevor. Im Ortschaftsrat wurde informiert, wann und wo der Baulast- und Schwerverkehr von der B 71 durch die Orte rollen wird.
Aktualisiert: 29.08.2025, 21:57
Kakerbeck/Brüchau. - Eine „Beratung mit dem Planer der Baumaßnahme zum Windpark Kakerbeck“ sollte es während der Ortschaftsratssitzung in Kakerbeck am Dienstagabend geben. Mehrere interessierte Anwohner hatten sich dazu eingefunden. Doch es sollte anders kommen.