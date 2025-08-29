Das Repowering des Windparks Kakerbeck/Neuendorf steht bevor. Im Ortschaftsrat wurde informiert, wann und wo der Baulast- und Schwerverkehr von der B 71 durch die Orte rollen wird.

Neue Windräder bei Kakerbeck und Neuendorf: So geht es mit dem Bau los

An dieser Stelle sollen die Schwerlasttransporte, von der Brache kommend, auf die Ziegelei-Straße auffahren. Geprüft wird aktuell, ob sie zwischen den Linden (links im Bild) und dem Gitterstrommast hindurch passen werden.

Kakerbeck/Brüchau. - Eine „Beratung mit dem Planer der Baumaßnahme zum Windpark Kakerbeck“ sollte es während der Ortschaftsratssitzung in Kakerbeck am Dienstagabend geben. Mehrere interessierte Anwohner hatten sich dazu eingefunden. Doch es sollte anders kommen.