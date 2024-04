B71 und Gefechtsübungszentrum Neues Feuerwehrgerätehaus für Letzlingen

Vorbereitet wird derzeit der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für Letzlingen. Neu wird auch der Standort sein. Gebaut wird direkt an der Bundesstraße 71 am Ortsausgang des Heidedorfes in Richtung Gardelegen.