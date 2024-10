Restaruanteröffnung in der Hansestadt Neues Gasthaus in Gardelegen - asiatisch statt kroatisch

In das Gebäude an der Ecke Stendaler und Bismarker Straße in Gardelegen ist ein neues Lokal eingezogen. Mit „Sen Viet“ erfüllt sich eine Vietnamesin den Traum von der Selbstständigkeit.