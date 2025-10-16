50 Jahre nach dem Abitur treffen sich 46 Ex-Schüler – und eine Ex-Lehrerin. Warum so ein Wiedersehen immer wichtiger wird und was die Schüler damals ausgeheckt haben ...

Nostalgisch: Warum Klassentreffen wie jüngst in Gardelegen gut für die Seele sind

Gardelegen. - Klassentreffen haben einfach Charme. Zumindest für alle, die sich darauf einlassen. Nochmal auf der Schulbank sitzen, in der man früher rumlümmelte, neben sich die alten Kumpels. Geschichten von früher erzählen, lachen, sich erinnern – und ganz zu Anfang immer fragen: „Wer warst du noch mal?“ oder „Man, hast du dich verändert“. Jüngst erlebten das 46 Ex-Klassenkameraden in Gardelegen. Vor 50 Jahren hatten sie hier ihr Abi gemacht. Und sie erinnern sich alle noch ziemlich gut an die Zeit davor ...