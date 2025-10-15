Schock für die Mieterinnen in der Magdeburger Badeteichstraße: Am Mittwoch wurden ihnen Strom, Wasser und Heizung abgestellt. Die Situation reiht sich in eine ganze Reihe Probleme im Block ein. Jetzt ziehen sie notgedrungen die Reißleine.

Mieterinnen in Magdeburg fassungslos: Nach 40 Jahren sollen sie raus aus der Wohnung

Hella Strube (l.) und Christine Hollstein gehören zu den letzten verbliebenen Mietern in den Plattenbauten in der Badeteichstraße in Magdeburg. Nun wird ihnen Wasser, Strom und Heizung abgestellt.

Magdeburg. - Von außen sehen die Plattenbauten in der Badeteichstraße in Magdeburg grau, kalt und verlassen aus. Innen ist es warm und gemütlich – zumindest in der Wohnung von Hella Strube, einer der letzten verbliebenen Mieterinnen. Doch auch damit ist jetzt Schluss: Im Hauseingang hing am Dienstagmittag ein Schreiben, wonach ab dem 15. Oktober Strom, Heizung und Wasser abgestellt werden. Es ist nicht das erste Mal.