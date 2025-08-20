Festgottesdienst, Hausführungen, Kinderbelustigungen, Angebote fürs leibliche Wohl und Konzert. Am letzten August-Tag gibt es in Zethlingen etwas zu feiern.

Zethlingen - Das Erlebnishaus Altmark, eine Kinder- und Jugendbildungsstätte der Kirchenkreise Salzwedel und Stendal, die aber auch anderen Gästen offensteht, feiert 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird am Sonntag, 31. August, zu einem Tag der offenen Tür in das Zethlinger Objekt, das sich aus mehreren Gebäudeteilen zusammensetzt, eingeladen.

Zuvor gibt es ab 14 Uhr aber erst einmal einen festlichen Gottesdienst in der gegenüberliegenden Kirche, der von den beiden altmärkischen Superintendenten Steffen Doms (Salzwedel) und Michael Kleemann (Stendal) gehalten wird.

Ab 15 Uhr ist im und am Erlebnishaus ein festliches Miteinander bei gratis Kaffee und Kuchen, Grillwurst und kühlen Getränken geplant. Es gibt Hausführungen und Outdoor-Spiele sowie Kreativangebote für junge Besucher.

Um 17 Uhr beginnt in der Kirche ein Konzert mit dem Jazz-Duo Yestime, das sich aus Tilman Frieser (Klavier) und Peter Lippelt (Kontrabass) zusammensetzt.