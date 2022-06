Omnibus für direkte Demokratie macht für zwei Tage in Kalbe Station: Diskussion erwünscht

Kalbe - Seit 21 Jahren ist Werner Küppers von der Bürgerinitiative „Omnibus für direkte Demokratie“ in Deutschland unterwegs. Mit besagtem Gefährt macht er derzeit Station in Kalbe. An der Pfarrstege, vor dem Pfarrhaus, empfangen er und seine Unterstützer Simone Jahnkow, Carl Hartmann und Johannes Breuninger am 17. August 2021 von 9.30 Uhr bis 18 Uhr interessierte Besucher, die sich zu den Möglichkeiten der Mitgestaltung in der Gesellschaft informieren beziehungsweise mitdiskutieren möchten.