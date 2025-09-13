weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Jubiläumsfest in Gardelegen: Otto-Reutter-Grundschule wird 30 Jahre alt

Jubiläumsfest in Gardelegen Otto-Reutter-Grundschule wird 30 Jahre alt

Die Otto-Reutter-Grundschule in Gardelegen feierte ihren 30. Geburtstag mit einem bunten Fest, bewegenden Worten und ganz viel Kinderfreude.

Von Theresa Gringmuth 13.09.2025, 09:00
Viele Tanz- und Musikeinlagen zeigten die Schüler der Otto-Reutter-Grundschule beim 30. Geburtstag ihrer Schule.
Viele Tanz- und Musikeinlagen zeigten die Schüler der Otto-Reutter-Grundschule beim 30. Geburtstag ihrer Schule. Fotos: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Die Otto-Reutter-Grundschule feierte am gestrigen Freitag, 12. September, ihren 30. Geburtstag – und das mit einem großen Fest auf dem Schulhof. In den ersten Schulwochen hatten die Jungen und Mädchen ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das sie nun stolz präsentierten.