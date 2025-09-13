Jubiläumsfest in Gardelegen Otto-Reutter-Grundschule wird 30 Jahre alt
Die Otto-Reutter-Grundschule in Gardelegen feierte ihren 30. Geburtstag mit einem bunten Fest, bewegenden Worten und ganz viel Kinderfreude.
13.09.2025, 09:00
Gardelegen. - Die Otto-Reutter-Grundschule feierte am gestrigen Freitag, 12. September, ihren 30. Geburtstag – und das mit einem großen Fest auf dem Schulhof. In den ersten Schulwochen hatten die Jungen und Mädchen ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das sie nun stolz präsentierten.