Eggersdorfer konnten sich vor Herbstbeginn noch in das sonnige Italien träumen und dabei Musik und gutes Essen genießen. Mit einer ganz besonderen Überraschung.

Ganze 160 Besucher lauschen Febbraio aus Barby bei bestem Wetter und reisen musikalisch und kulinarisch in den Italienurlaub.

Eggersdorf. - Vor kurzem verwandelte sich der Festplatz am Eggersdorfer Wohnpark in ein Stück Italien: Der Duft von frischer Pizza und Pasta mischte sich mit Kaffeenoten und authentischer italienischer Musik. Die Veranstaltung „Musikalische Reise nach Italien“ entführte die 160 Besucher kurz vorm Herbsteinbruch in den Italienurlaub – zumindest vom Gefühl her.