Gute Nachricht Packebusch: Ehering nach 20 Jahren wieder am Finger

20 Jahre lang vermisste eine Frau ihren Ehering. Sie hatte ihn damals vermutlich beim Baden im See des Naherholungszentrums in Packebusch verloren. In diesem Sommer fand ein Junge am Ufer des Sees einen Ring mit Gravur. Die Suche nach dem Besitzer begann. Seit wenigen Wochen sind nun Ring und Besitzerin wieder vereint.