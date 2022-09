Parkverbot auf dem Gardelegener Rathausplatz?

Die Parksituation in der Innenstadt von Gardelegen war schon oft ein Dauerbrenner in der öffentlichen Diskussion. Längere Zeit allerdings war es ruhig ums Parken. Doch die Debatte dürfte jetzt wieder befeuert werden, denn es gibt eine neue Idee.

Gardelegen - Parken in der Innenstadt ja oder nein, Autoverkehr in der Fußgängerzone von Gardelegen, ja oder nein, Parkuhren, Blumenkübel und Poller – es war schon einiges los in Gardelegen zum Thema Parken in der Innenstadt. Jetzt gibt es wieder einen neuen Vorschlag, und der dürfte für Zündstoff sorgen.