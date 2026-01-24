Wenn Erzieher fehlen, greifen in Gardelegener Kitas klare Regeln. Neue Notfallpläne sollen Betreuung und Kinderschutz auch in Ausnahmesituationen gewährleisten.

Personalausfälle in Kitas: Gardelegen setzt auf Notfallpläne zum Schutz der Kinder

Die Stadt Gardelegen plant eine Notgruppenregelung, wenn es nicht genügend Fachkräfte gibt.

Gardelegen. - In den Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Gardelegen wird der Schutz der Kinder künftig noch transparenter geregelt. Wenn pädagogisches Personal ausfällt, soll es nun einen genaueren Notfallplan geben.