Magdeburg, Deutschland
Notbetreuung wegen Fachkräftemangel Personalausfälle in Kitas: Gardelegen setzt auf Notfallpläne zum Schutz der Kinder

Wenn Erzieher fehlen, greifen in Gardelegener Kitas klare Regeln. Neue Notfallpläne sollen Betreuung und Kinderschutz auch in Ausnahmesituationen gewährleisten.

Von Elisa Schulz 24.01.2026, 07:00
Die Stadt Gardelegen plant eine Notgruppenregelung, wenn es nicht genügend Fachkräfte gibt.
Gardelegen. - In den Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Gardelegen wird der Schutz der Kinder künftig noch transparenter geregelt. Wenn pädagogisches Personal ausfällt, soll es nun einen genaueren Notfallplan geben.