Weil im Ordnungsamt Kalbe Personalnot herrscht, wird für sogenannte freiwillige Einsätze der Feuerwehr kein Geld bei Verursachern kassiert. Ist Abhilfe in Sicht?

Bei der Gashavarie in Kalbe sperrte die Feuerwehr nicht nur die Zufahrten ab, sondern leuchtete auch aus.

Kalbe - Vier Wochen ist es mittlerweile her, dass sich die Einsatzkräfte der Kalbenser Feuerwehr bei einer Gashavarie in der Altstadt „stundenlang die eine in den Bauch gestanden haben" – O-Ton Wehrleiter Ramón Rulff. Aber für den Verursacher, eine Firma, die beim Glasfaser-Ausbau eine Leitung beschädigt hat, wird dies wohl vorerst ohne Kosten bleiben.