Gardelegen (mas) l Ein Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von 3000 Euro an zwei Fahrzeugen – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in Gardelegen ereignet hat. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der 59-jährige Fahrer gegen 19.29 Uhr mit einem VW Golf aus einer Parklücke am Aschberg in Gardelegen ausparken. Dabei übersah der Mann einen Audi Q5, der dort geparkt worden war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.