Ein schwerer Unfall hat sich am 25. September um 9.20 Uhr auf der B188 zwischen Mieste und Miesterhorst ereignet. Die 60-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Foto: Polizeirevier Gardelegen

Ein Unfall mit einer schwerverletzten Frau und Sachschaden von10.000 Euro ereignete sich auf der B 188 zwischen Mieste und Miesterhorst.

Mieste l Auf der B 188 war die 60-Jährige mit ihrem Pkw Kia Picanto in Richtung Miesterhorst unterwegs. Nach eigenen Angaben habe die Frau einem Tier ausweichen wollen. Dabei sei der Pkw in den Gegenverkehr geraten, von der Straße abgekommen und dann mit zwei am Straßengraben stehenden Bäumen kollidiert. Am zweiten Baum kam der Kia zum Stehen.

Die Frau wurde schwerverletzt und musste ins Gardelegener Altmark-Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.