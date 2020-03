Polizei findet bei einer Kontrolle mehrere Tütchen Drogen bei einem Radfahrer, der zudem noch nach Cannabis riecht.

Gardelegen l Bei einem 35-jährigen Fahrradfahrer fanden Beamte der Polizei bei einer Verkehrskontrolle mehrere Tütchen mit verschiedenen Drogen. Das teilt die Behörde in ihrem Bericht gestern mit. Die routinemäßige Kontrolle fand in der Nacht zu gestern (5. März) gegen 0.30 Uhr an der Stendaler Straße in Gardelegen statt. Der Radfahrer war den Polizeibeamten wegen seines starken Cannabisgeruches aufgefallen. Der 35-Jährige ließ sich freiwillig durchsuchen. Nun erwartet den Radfahrer ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.