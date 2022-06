Potentiale-Festival in Kalbe: Vom Improvisieren und Musizieren

Podiumsdiskussion, Workshops, Konzerte, viel Musik und Improvisation - das alles gibt es beim Potentiale-Festival in Kalbe. Wann findet es statt und was ist dann los?

Kalbe (vs) - Das Potentiale-Festival öffnet in der nächsten Woche seine Tore. Zum vierten Mal wird von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, in Kalbe musiziert und improvisiert. Was wird geboten?