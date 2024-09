Gardelegen/Mieste/VS. - Sie sind mit den Mitarbeitern des Außendienstes der Hansestadt Gardelegen unterwegs, überprüfen unter Anleitung Rechnungen, beurkunden zusammen mit den Standesbeamtinnen Geburten und helfen bei der Betreuung von Krippen- und Kitakindern: Seit Schuljahresbeginn sind die 48 Neuntklässler der Miester Sekundarschule Am Drömling jeden zweiten Donnerstag im Rahmen des Unterrichtstages in der Praxis im beruflichen Alltag unterwegs.

Die Hansestadt Gardelegen ist erstmals als Partner mit vier Plätzen in der Verwaltung und zwölf in den Krippen und Kitas in Mieste und Solpke dabei.

Im Laufe des Schuljahres müssen die Schüler mit ihren Praktikumstagen zwei Wirtschaftszweige abdecken. Dazu kommt das zweiwöchige Berufspraktikum.

„Das Ziel ist ganz klar, dass diese Tage in der Praxis Schülerinnen und Schüler zu ihren künftigen Ausbildungsbetrieben bringen oder zumindest für Klarheit bei den Schülern sorgen, ob sie eine duale oder eine schulische Ausbildung beginnen wollen“, sagt Koordinator Pascal Mattheis. Er betreut als Lehrkraft zusammen mit Kollegin Julia Lux das Projekt und schaut bei den Praktikanten am Arbeitsplatz vorbei, spricht mit den Verantwortlichen und seinen Schülern.

Abwechslung vom Schulalltag

Für die Mädchen und Jungen ist der Tag in der Praxis eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, die Fehlquote ist gering. „Man bekommt hier so ein Gefühl, was man hier im Ordnungsamt so macht“, sagt Lindsay Gritzner (15), die gemeinsam mit Florian Heere und Lukas Jesse im Außendienst unterwegs ist.

Neben dem Verteilen von Knöllchen bei Parkverstößen hat die Sichauerin schon ein Parkverbotsschild mit aufgestellt.

Yosefin Werner (15) aus Gardelegen ist zurzeit jeden zweiten Donnerstag im Standesamt. Dort beurkundet sie gemeinsam mit den Standesbeamtinnen Geburten von Babys und stellt auch Geburtsurkunden aus. Beim Vorbereiten einer standesamtlichen Trauung war sie ebenfalls dabei.

Ganz viele Zahlen hat Nelly Kausch (14) aus Solpke um sich herum. Unter Anleitung prüft sie Rechnungen, aktualisiert Wartungslisten und nimmt Vor-Ort-Termine mit wahr, etwa kürzlich bei einem Wasserschaden in einer Kita.

Yosefin Werner (15) aus Gardelegen absolviert ihren zweiwöchentlichen Praktikumstag zurzeit im Standesamt und beschäftigt sich dabei mit den Personenstandsbüchern. Foto: Sekundarschule Mieste

Unternehmen aus verschiedenen Sparten sind dabei

Im zweiten Halbjahr wechseln die Schüler den Praktikumsbetrieb. Mit dabei sind als Unternehmen Tischler, Sanitärunternehmen, Fliesenleger, Einzelhandel, Pflegeheim und Pflegedienst, Krankenhaus, Autohäuser, Optiker, Metallbauer, Steuerbüro, Kreditinstitute, Gastronomen, Brauerei und ein Schmierstoffunternehmen.

Zu ihren Praxistagen führen die Neuntklässler Tagebuch und füllen Feedback-Bögen aus. Und im Idealfall finden die Neuntklässler so ihren Ausbildungsplatz mit Beginn im Jahr 2026.