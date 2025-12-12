Das gab es noch nie: In Kalbe fliegen am Wochenende die Dartspfeile. Dafür sorgt die Altmarkliga, die sich in diesem Jahr neu formiert hat.

Kalbe - Kalbe ist am dritten Adventswochenende ein Hotspot für Sportfans. Während die Basketball-Oberliga-Mannschaft des örtlichen VfL am Sonnabend ab 18 Uhr in der Turnhalle gegen den Universitätssportclub Magdeburg I aufläuft, verwandelt sich der Mehrzwecksaal des Kulturhauses schon vorher in eine Wettkampfarena.

Denn dort treffen sich die besten Dartsspieler der Region zu ihrer „Altmarkliga Steeldarts XMas Trophy“, so der offizielle Name der Weihnachtsveranstaltung. Zweimal ist sie bereits andernorts über die Bühne gegangen. Kalbe ist nun erstmals Austragungsort. Allerdings konnte laut Kevin Riewe, Vorsitzender der Altmarkliga, erst relativ spät in die Werbung eingestiegen werden. Denn verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass bei der Standortfrage gezögert worden sei.

Bereits am Freitag, 12. Dezember, gibt es den ersten Wettkampf. Bei einem Doppelturnier stehen sich ab 19 Uhr Dutzende Teams gegenüber. Gespielt wird bis in Nacht. Nicht unüblich bei diesem Sport, dem früher vorrangig in Kneipen gefrönt wurde, der inzwischen jedoch einen Siegeszug um die Welt angetreten hat und überall die Massen begeistert.

Und so dürften sich dann auch am Sonnabend, 13. Dezember, zahlreiche Zuschauer im Kulturhaus einfinden, wenn dort um 12 Uhr das Einzelturnier beginnt. Maximal 96 Spieler können dabei an den Start gehen. So will es die Wettkampfordnung.

Dass das Kulturhaus für die Trophy genutzt werden kann, ist laut Kevin Riewe einem Sponsor zu verdanken. Denn die Saalmiete ist nicht unerheblich, gerade in der Heizperiode. Die Kosten sind mit ein Grund dafür, dass die Location vergleichsweise selten gebucht wird. Aber ein Bioenergie-Service, der in der Einheitsgemeinde Kalbe beheimatet ist, stellt das nötige Geld bereit. Dafür sind Riewe und seine Mitstreiter sehr dankbar.

Einer von ihnen ist Steffen Liermann, Riewes Stellvertreter. Er war am Donnerstagabend eifrig mit dabei, als es darum ging, in der Mitte des Saales die 16 Dartsboards – die Scheiben befinden sich an mehr als mannshohen Spezialvorrichtungen – zu platzieren und den Schankbereich aufzufüllen. Denn eine gastronomische Versorgung gibt es bei der „Altmarkliga Steeldarts XMas Trophy“ natürlich auch.

Liermann ist über die Dartsabteilung des Motorsportclubs Altmersleben in die Altmarkliga gelangt, die sich inzwischen auch der Mitteldeutschen Steeldartsliga angeschlossen und so für sich Strukturen geschaffen hat, in denen ein Auf- und Abstieg möglich ist. Mehr als 40 Teams mit insgesamt knapp 500 Dartsspielern sind inzwischen integriert. Und weil bei ihnen Alter keine Rolle spielt – Schüler treten hier gegen Berufstätige und Rentner an –, erfreut sich dieser Sport so großer Beliebtheit. „Außerdem können Wettkämpfe auch online stattfinden – via Webcam“, betont Kevin Riewe. Das habe zu Corona-Zeiten mit dazu beigetragen, dass der Sport noch stärker ins Massenbewusstsein gerückt sei.

In Kalbe wird aber von Angesicht zu Angesicht gespielt, und zwar um Bronze, Silber und Gold – und um das Startgeld.