weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Streit um Jugendarbeit: Frau Bürgermeister und ein Staßfurter Stadtrat ziehen sich zurück

LIVE:
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream

Streit um Jugendarbeit Frau Bürgermeister und ein Staßfurter Stadtrat ziehen sich zurück

Nach langem Hick-Hack um die Staßfurter Jugendarbeit ziehen sich die ehrenamtliche Koordinatorin und Frau des Bürgermeisters sowie ein Stadtratsmitglied zurück.

Von Falk Rockmann 12.12.2025, 18:05
Ralf-Peter Schmidt (UBvS) packt nach persönlicher Erklärung zu seiner Mandatsniederlegung die Sachen und verlässt den Stadtrat Staßfurt.
Ralf-Peter Schmidt (UBvS) packt nach persönlicher Erklärung zu seiner Mandatsniederlegung die Sachen und verlässt den Stadtrat Staßfurt. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt. - Groß war die Hoffnung wohl bei allen Beteiligten, dass der seit Sommer währende Streit um die Jugendarbeit in Staßfurt – insbesondere um die ehrenamtliche Koordinatorin – schnellstens beendet wird. Aber wer hätte gedacht, dass sich beide Streitparteien nun urplötzlich zurückziehen?