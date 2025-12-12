Nach langem Hick-Hack um die Staßfurter Jugendarbeit ziehen sich die ehrenamtliche Koordinatorin und Frau des Bürgermeisters sowie ein Stadtratsmitglied zurück.

Frau Bürgermeister und ein Staßfurter Stadtrat ziehen sich zurück

Ralf-Peter Schmidt (UBvS) packt nach persönlicher Erklärung zu seiner Mandatsniederlegung die Sachen und verlässt den Stadtrat Staßfurt.

Staßfurt. - Groß war die Hoffnung wohl bei allen Beteiligten, dass der seit Sommer währende Streit um die Jugendarbeit in Staßfurt – insbesondere um die ehrenamtliche Koordinatorin – schnellstens beendet wird. Aber wer hätte gedacht, dass sich beide Streitparteien nun urplötzlich zurückziehen?