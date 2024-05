Erschwerte Bedingungen oder günstigerer Ablauf? In Sachsen-Anhalt finden erstmals die mündlichen Prüfungen statt, bevor schriftliche Ergebnisse vorliegen. Lehrer und Schüler sind im Stress.

Gleich nach den schriftlichen Abitur-Prüfungen folgen in diesem Jahr die mündlichen.

Gardelegen. - Erstmals finden dieser Tage die mündlichen Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt statt, bevor die Ergebnisse der schriftlichen Tests vorliegen. Der Zeitplan ist eng gestrickt. Dieses Novum sorgt für Diskussionen - auch an den Gymnasien in Salzwedel, Gardelegen und Beetzendorf.