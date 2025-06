Neue finanzielle Möglichkeiten sind am Horizont zu sehen: Wenn es nach dem Kremkauer Ortschaftsrat und großen Teilen der Einwohner des Altmarkdorfes geht, soll es zukünftig nahe Kremkau so oder so ähnlich aussehen. Ein Windpark würde finanzielle Vorteile für gleich drei Kommunen bedeuten. Als nächster Schritt entscheidet am Dienstag, 24. Juni, der Stadtrat der Einheitsgemeinde Bismark über das Projekt.

Foto: Gerhard Draschowski