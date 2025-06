Der Stadtsee in Stendal wuchert immer weiter zu. Schon wird das nächste Fischsterben befürchtet. Ein neuer Verein will den Zustand aller Gewässer verbessern.

Stendal - Man muss eine Ente sein, um den gegenwärtigen Zustand des Stadtsees zu mögen. Die Vögel laben sich regelrecht an dem dichten Teppich aus gelbgrünen Wasserlinsen. In Luftaufnahmen sieht der See aus wie ein Rapsfeld in einer Sumpflandschaft. „So schlimm war es noch nie“, lauten Kommentare in sozialen Medien.