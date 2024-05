Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen/VS/HE. - Am Donnerstag wurde eingeweiht, jetzt kann in der neuen Halle der Mocom Compounds GmbH & Co. KG, in Gardelegen noch besser bekannt als Wipag, produziert werden. Mehr als 3.000 Tonnen hochwertige Carbonfaser-Compounds, also Kunststoffe, denen zusätzliche Füllstoffe beigemischt worden sind, können hier täglich hergestellt werden. Dafür wurden auch rund zehn neue Arbeitsplätze in den Bereichen Maschinen- und Anlagenführung, Industriemechanik, Elektronik und Lagerlogistik sowie im Labor geschaffen.