Reiten, reiten, reiten - das ist das richtige Ferienprogramm für junge Pferdenärrinnen im Dammkrug in Güssefeld.

Güssefeld l Behutsam streichelt Jonna Offermann über den Rücken eines Ponys auf dem Reiterhof Dammkrug bei Güssefeld. Immer wieder schließen sich die Augen des Tieres, das die Nähe zu der 14-Jährigen sichtlich genießt. Auch als diese vorsichtig beginnt, mit Pinsel und Farbe einige Symbole auf die linke Bauchseite zu malen, steht das Pony still. „Ich finde es wirklich schön, dass wir die Pferde bemalen und das dann unseren Eltern zeigen können“, sagte auch Maria Solde erfreut.

Auf dem Reiterhof konnten in der vorigen Woche die Betreiber Jens Wede und Melissa Schmidt zahlreiche Urlauber und Tagesausflügler begrüßen. „Heute sind 20 Kinder hier, die Urlaub machen und zehn Tagesbesucher“, erzählte Schmidt. Aufgrund der Corona-Verordnungen könnten für eine Ferienwoche auch nur maximal 20 Kinder aufgenommen werden. Angereist waren die Gäste aus verschiedenen Teilen Sachsen-Anhalts sowie aus anderen Bundesländern.

Inhaber freuen sich über Lockerungen

„Wir freuen uns einfach, dass wir endlich wieder Gäste bei uns begrüßen können“, machte Melissa Schmidt deutlich. Denn seit März war auch der Reiterhof bei Güssefeld vom coronabedingten Lockdown betroffen gewesen. „Zwei Monate mussten wir schließen“, so Schmidt. Zu Himmelfahrt und Pfingsten durften sie und Jens Wede wieder die ersten Besucher begrüßen. Seitdem müssen sich die Gäste auf dem weitläufigen Gelände an die vorgeschriebenen Verordnungen halten. „Das machen sie alle aber wirklich sehr gut“, stellte Melissa Schmidt fest. In Gesprächen hätten die Gäste deutlich gemacht, dass auch sie froh darüber seien, einige Ferientage auf dem Reiterhof verbringen zu können. So unter anderem Julia König aus Berlin, Nelli Schmidt aus Mieste, Mira Pommerenke aus Magdeburg sowie Juliana Rötz aus Dannefeld. „Wir haben bis jetzt wirklich tolle Tage hier verbracht“, berichtete Mira Pommerenke. Zusammen mit den anderen Mädchen durfte sie am Freitag an einem Geschichten-Malwettbewerb teilnehmen. Dabei mussten sie sich selbst eine Geschichte ausdenken sowie sich und die Pferde dafür bemalen. So zeigte unter anderem Julia König, wie sich ein songenanntes IT-Girl schminkt, also eine Frau, die durch ihr häufiges öffentliches Auftreten in Gesellschaft prominenter Personen und durch ihre starke Medienpräsenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist. „Ich habe mich einfach direkt auf dem Pferd geschminkt“, erklärte Julia König und lachte.

Bilder Jonna Offermann (links) und Pola Schoppenhauer bemalten ein Pony. Foto: Malte Schmidt



Julia König (von links), Nelli Schmidt, Mira Pommerenke und Juliana Rötz nahmen am Freitag am Geschichten-Malwettbewerb teil. Foto: Malte Schmidt



Doch neben den Spaßangeboten werden die Kinder und Jugendlichen auch in die alltäglichen Aufgaben mit eingebunden. So müssen sie die Ställe ausmisten, die Pferde füttern, sie pflegen und rund um die Uhr dafür sorgen, dass sie versorgt sind. „Das gefällt mir gut“, machte Pola Schoppenhauer deutlich. Denn Ziel von Melissa Schmidt, Jens Wede und ihrem Team ist es, dass während des Aufenthaltes bei den Gästen ein starkes Gemeinschaftsgefühl wächst. Unter anderem essen die Feriengäste zusammen, verbringen Zeit miteinander. Zum Programm der Ferienwoche gehören auch ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer und eine Kinovorstellung.