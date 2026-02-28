Der Ramadan ist für Muslime weltweit eine zentrale Zeit des Glaubens und der Gemeinschaft. Sadafnaazbanu Saiyed aus Gardelegen erläutert, wie der Fastenmonat in ihrer neuen Heimat abläuft.

Der Fastenmonat Ramadan ist in vollem Gange. Nach Sonnenuntergang treffen sich Familien und Freunde zum gemeinsamen Fastenbrechen.

Gardelegen. - Der Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Für Muslime weltweit ist er eine der wichtigsten Zeiten des Jahres. Dabei gibt es zahlreiche religiöse Vorgaben und besondere Feierlichkeiten. Die gebürtige Inderin und praktizierende Muslima Sadafnaazbanu Saiyed, die mit ihrer Familie seit neun Jahren in Gardelegen lebt, erklärt, was es während des Fastenmonats zu beachten gibt und wie sie den Ramadan in ihrer neuen Heimat erlebt.