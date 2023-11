In diesem Gebäude an der Straße der Republik in Gardelegen soll seit Wochen ein Aufzug nicht funktionieren. Einige Bewohner sitzen demnach in ihren Wohnungen fest. Schuld daran, erklärt eine Mitarbeiterin des Vermieters, seien Lieferschwierigkeiten.

Foto: Franziska Peinelt