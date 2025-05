Gastronomie im Harz Neustart mit Cocktail-Truck: Wernigeröder baut eine Bar auf vier Rädern

Anfang 2025 hat Maik Sawade das HaiLive, seine Bar in der Wernigeröder Innenstadt, geschlossen. Nun ist er auf der Straße gelandet – komplett freiwillig und mit einer neuen Geschäftsidee: Cocktails mixt er nun in einem umgebauten Auto. Wo er damit Halt macht und was auf der Karte steht.