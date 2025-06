Der Puls steigt, das Adrenalin schießt in die Beine, die Menge jubelt … Dicht beieinander gedrängt warteten die ersten Läufer bei der Firmenstaffel - dann gab es den ersehnten Startschuss. Zum 17. Mal gingen dabei Teams aus Unternehmen der Region in den Kategorien Damen, Herren, Mixed und Sprints an den Start.

Magdeburg - Es ist die größte Freizeitlaufveranstaltung in Magdeburg in jedem Jahr. Tausende Läufer gehen immer kurz vor dem Ferienstart beim Firmenstaffellauf an den Start. Allerdings: Genauso wie die Teilnehmer sich akribisch auf den Wettkampf vorbereiten, so sorgenvoll blicken sie und die Veranstalter jedes Jahr auf die Wettervorhersage und dann schließlich am Veranstaltungstag gen Himmel.

Denn Wetterunbilden können zu einem ernsten Problem werden. Tausende Läufer und ihre Begleitungen finden sich für den Lauf im Freien im Magdeburger Elbauenpark ein. Da ist Sicherheit eine wichtige Frage. In ganz Sachsen-Anhalt hatte es am Abend schwere Gewitter und Sturmböen gegeben.

Mindestens 5.000 aktive Läufer

Deshalb hat auch bei der Auflage 2025 der Veranstalter umsichtig reagiert und auf seiner Internetseite mit Hinweisen die 5.000 aktiven Teilnehmer aus 500 Firmen und Institutionen und Begleiter stets auf dem Laufenden gehalten.

Schutz unter Zelten gesucht

Wegen eines Gewitters wurde dann gegen 17.30 Uhr entschieden, den Start von 18 Uhr auf 18.30 Uhr zu verschieben, damit das Unwetter bis dahin abgezogen ist. Zuvor hatte der Veranstalter bereits auf seiner Webseite darauf hingewiesen, dass mit einer „instabilen Wetterlage“ gerechnet werden müsse und man sich kurzfristige Anpassungen des Einlassverfahrens und des Start vorbehalte.

Entscheidungen der Veranstalter richteten sich stets an der Sicherheit und des Wohlergehens der Teilnehmer und Mitarbeiter aus. Viele Teilnehmer hatten deshalb vor dem Regen Schutz unter Zelten gesucht.

Ausgelassene Stimmung und Anfeuerung

Nach dem Start des Staffellaufes herrschte dann pure Freude und ausgelassene Stimmung. Die Fans der Läufer feuerten die Teams an, die die drei Kilometer lange Runde durch den Park absolvierten.