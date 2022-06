Jävenitz - Hauchdünn geschnitten, zart wie Butter und in Verbindung mit einem Edelschimmelrand ergibt sich eine leckere Würze im Abgang – so würde es vielleicht ein Fleisch-Sommelier formulieren. Der Laie sagt ganz einfach: „Total lecker, schmeckt nach viel, viel mehr.“ Was macht den Jävenitzer Wildschinken so besonders, dass es jetzt sogar einen Stern gab?