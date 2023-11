In der Einheitsgemeinde Kalbe gibt es seit Kurzem eine Liste, aus der hervorgeht, wann welcher Ort in puncto Baumschnitt an der Reihe ist. Aber es gibt auch Zweifel.

Kalbe - Die Baumschnittarbeiten in der Einheitsgemeinde Kalbe haben in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen in den Ortschaftsräten und auch in der Bevölkerung gesorgt. Mancherorts fühlten sich Bürger gar benachteiligt. Doch anhand einer Liste, die jetzt von der Stadtverwaltung vorgelegt worden ist, ist ersichtlich, dass kein Dorf vergessen wird – und die Kernstadt mit ihrem riesigen Baumbestand schon gar nicht.