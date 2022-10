Ninja Warrior Germany: Teenager aus Altmark gelingt bei RTL-Show Premiere

Gardelegen (vs) - Friedrich Krebs gab am Freitagabend um 20.15 Uhr bei der RTL-Sendung "Ninja Warriors Germany" alles. Für dieses Jahr hatte der TV-Sender das Mindestalter für Kandidaten gesenkt, so konnte auch der 16-Jährige aus Sachsen-Anhalt an der Ninja-Challenge teilnehmen. Mit Erfolg!