Sandstraße in Kalbes Ortsteil Vahrholz ist ein Problemfall

Die Sandstraße in Vahrholz ist eine Herausforderung für Fahrzeuge. Warum die Kalbenser Schützengilde jetzt die Anwohner in ihrer Forderung nach einem Ausbau unterstützt.

Kalbe - Die Sandstraße in Vahrholz bringt die Stoßdämpfer der Fahrzeuge, die sich darauf bewegen, an ihre Grenzen und bei Niederschlägen füllen sich die ausgefahrenen Löcher mit Wasser, so dass eine kleine Seenlandschaft entsteht. Das soll sich ändern, finden Anwohner und Schützengilde. Was sagt die Stadt dazu?