Schlagerstar Uwe Jensen macht beim Gardelegener Kaffeeklatsch gute Laune - und ein Geständnis

Gardelegen/gb - Kaffee, Kuchen, Klönen und dazu Schlagermusik live – der Kaffeeklatsch in Gardelegen ist und bleibt die beliebteste Seniorenveranstaltung in Gardelegen. Das war auch am Donnerstag unübersehbar. Im voll besetzten Schützenhaussaal war die Stimmung super. Das lag nicht nur daran, dass es der erste in diesem Jahr war. Dazu trug auch der Gast bei. Dabei war Uwe Jensen „nur eingesprungen“ – ursprünglich war Schlagersänger Gerd Christian angesagt ...