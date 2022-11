Schließzeiten in Kalbes Kitas: Ja oder Nein?

Kalbes Satzung lässt Schließzeiten für die Kitas auch 2023 zu. Was die Stadt dennoch empfiehlt und welche Probleme für die Eltern die Stadträte sehen...

Kalbe - Die Schließzeiten der kommunalen Kitas waren am Donnerstagabend Thema in Kalbes Hauptausschuss. Theoretisch sieht es die Satzung der Stadt Kalbe vor, dass Schließzeiten ermöglicht werden. „Bisher wurde das auf Empfehlung der Leiterinnen aber nicht in Anspruch genommen“, blickte Bürgermeister Karsten Ruth zurück. Man habe sich flexibel aufstellen wollen und das sei auch die Empfehlung für das kommende Jahr. Es gab aber auch Bedenken.