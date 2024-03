Schulmappen wiegen oft viel zu viel – seit Jahrzehnten. Einer Mutter in Gardelegen reicht es jetzt. Ihr Kind hat permanent Rückenschmerzen. Eine Lösung ist indes kompliziert.

Gardelegen. - Dieser Schulranzen ist ein Schwergewicht. 6,7 Kilogramm wiegt er, wenn alle Bücher und Hefte drin sind. Die Brotdose und die Saftflasche noch nicht mal mit eingerechnet. Der Besitzer des Ranzens geht in die zweite Klasse und wiegt selbst nur 28 Kilogramm. Seine Mappe hat also etwa ein Viertel seines Körpergewichtes. Mal umgerechnet: Ein 80-Kilogramm schwerer Mann würde in dem Fall einen 20-Kilo-Rucksack schultern, damit jeden Tag zur Arbeit gehen und ihn mehrmals täglich treppauf, treppab schleppen.