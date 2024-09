Mehr als 200 Schüler verwandelten sich in echte Umwelthelden. Im Rahmen des World Clean Up Day zogen sie durch die Stadt, um achtlos entsorgten Müll einzusammeln. Mit viel Elan und Teamgeist setzten sie ein starkes Zeichen gegen Plastikmüll.

World Clean Up Day in Kalbe

Beim Clean Up Day in Kalbe bekamen die Schüler beim Abstransport des Mülls spontan Hilfe von der Firma Astka.

Kalbe. - Mit Schubkarren und Müllsäcken zogen mehr als 200 junge Leute der Kalbenser Sekundarschule Johann Friedrich Danneil am Montag durch die Stadt. Die Einrichtung beteiligte sich zum zweiten Mal am World Clean Up Day. Dieser weltweite Aktionstag, der seinen Schwerpunkt am 20. September hat, will ein Zeichen gegen die Vermüllung des Planeten setzen.

Die Schüler mussten auch nicht lange suchen, um achtlos entsorgten Unrat zu finden. Auf verschiedenen Touren sammelten die Schüler der 5. bis 9. Klassen den Dreck von den Straßen, Wegen und aus den Gebüschen. Begleitet wurden die Gruppen von den Lehrern, die von den Zehntklässlern unterstützt wurden.

Lesen Sie auch: Krimi um illegale Müllentsorgung bei Kalbe: Verrät ein Stempel den Täter?

Um 9 Uhr brachen die Trupps auf und benötigten kaum zwei Stunden, um einen Schuttcontainer mit Müll zu füllen. „Die Schüler haben sich spontan von zu Hause Schubkarren geholt, als sie merkten, dass die Müllsäcke nicht ausreichen“, lobt Schulleiterin Susann Appelmann die Eigeninitiative ihrer Schützlinge. Eine weitere schöne Aktion gab es am ehemaligen Bahnhof, wo besonders viel zu entsorgen war. „Die Firma Astka hat uns kurzerhand beim Abtransport unterstützt“, berichtet Appelmann.

Auf die Sammelaktion folgte ein Quiz zum Kunststoffmüll. Foto: appelmann

Viele Schüler waren voller Elan bei der Aktion dabei. Am Ende waren sie sichtlich stolz, dass sie den großen Container füllen konnten. Für ihren Einsatz erhielten sie, bevor es zurück in den Unterricht ging, Bockwurst zur Stärkung und ein Getränk zur Erfrischung – finanziert von Sponsoren.

Unterstützung beim Clean Up Day gab es außerdem vom Altmarkkreis Salzwedel und der kreiseigenen Deponie GmbH. Nach der praktischen Arbeit ging es dann mit der Müll-Thematik im Unterricht weiter. Dort mussten die Mädchen und Jungen ihr Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen.

Plastikmüll im Mittelpunkt

Der World Clean Up Day rückt vor allem den Kunststoffabfall in den Mittelpunkt. Die Sammelaktion am Montag hat zwar für etwas mehr Sauberkeit in Kalbe gesorgt. Ebenso wichtig ist aber auch, dass die Schüler für die Thematik sensibilisiert wurden. Denn das Problem mit dem Kunststoffmüll ist einzig und allein menschengemacht.

„Im Jahr 2020 wurden weltweit schätzungsweise 2,24 Milliarden Tonnen feste Abfälle erzeugt. Die globale Abfallerzeugung wird in den nächsten 30 Jahren um 70 Prozent zunehmen“, heißt es im Informationsmaterial zu dem Aktionstag. Nahezu unvorstellbar: Fast die Hälfte aller jemals hergestellten Kunststoffe seien seit dem Jahr 2000 hergestellt worden.

Seit den 1950er Jahren sei die Produktionsrate von Kunststoff schneller gewachsen als die jedes anderen Materials. Es habe auch eine Verlagerung weg von der Produktion von langlebigem Plastik hin zu Einwegplastik gegeben, informieren die Organisatoren vom World Clean Up Day, der vom Verein Lets Do It! Germany ins Leben gerufen wurde.

„Ohne dringende Maßnahmen werden sich die geschätzten 14 Millionen Tonnen Plastik, die derzeit jährlich in die Ozeane gelangen, in den nächsten 20 Jahren verdreifachen. Jedes Jahr gelangen ungefähr acht Millionen Tonnen (4,8 - 12,7 Millionen Tonnen) Plastik aus Küstengebieten und Flussufern in unsere Ozeane“, informieren die Initiatoren weiter und warnen: „Bis 2050 könnte es in den Ozeanen mehr Plastik als Fische geben.“