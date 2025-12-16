Schulleiterin Steffi Ros wünscht sich seit Jahren einen Fußgängerüberweg vor dem Gymnasium. Durch einen Unfall, bei dem jetzt eine 14-Jährige verletzt wurde, sieht sie ihre Sorge bestätigt. Doch angeblich soll ein Zebrastreifen gefährlich sein...

Schulleiterin nach Verletzung einer Schülerin: „Es ist eine Katastrophe“

Nur auf Schilder möchte Schulleiterin Steffi Ros nicht mehr vertrauen. Sie wünscht sich seit langem einen Fußgängerüberweg vor dem Gymnasium. Die Argumente, warum dies „gefährlich“ sein soll, kann sie nicht nachvollziehen.

Gardelegen. - Schon vor Jahren hatte sie versucht, dafür zu sorgen, dass vor dem Gymnasium ein Fußgängerüberweg eingerichtet wird, „ehe ein Kind zu Schaden kommt“, wie Steffi Ros damals sagte. Am Montag ist genau das geschehen, was unbedingt vermieden werden sollte, und die Schulleiterin bekräftigt ihre Forderung noch einmal.