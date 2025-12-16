Unfall vor dem Gymnasium Schulleiterin nach Verletzung einer Schülerin: „Es ist eine Katastrophe“
Schulleiterin Steffi Ros wünscht sich seit Jahren einen Fußgängerüberweg vor dem Gymnasium. Durch einen Unfall, bei dem jetzt eine 14-Jährige verletzt wurde, sieht sie ihre Sorge bestätigt. Doch angeblich soll ein Zebrastreifen gefährlich sein...
16.12.2025, 18:11
Gardelegen. - Schon vor Jahren hatte sie versucht, dafür zu sorgen, dass vor dem Gymnasium ein Fußgängerüberweg eingerichtet wird, „ehe ein Kind zu Schaden kommt“, wie Steffi Ros damals sagte. Am Montag ist genau das geschehen, was unbedingt vermieden werden sollte, und die Schulleiterin bekräftigt ihre Forderung noch einmal.