In Sandau bereiten Akteure für den Dreikönigstag am 6. Januar den Riesenpfann-kuchenlauf vor. Ein Jubiläumslauf.

Sandau/vs. - In drei Wochen ist es soweit: Am Dienstag, 6. Januar, startet der 35. Riesenpfannkuchenlauf in Sandau. Damit alles gut vorbereitet ist, haben sich Mitglieder des Organisationsteams um Marian Buhtz im Sandauer Kirchturm getroffen. Die Anmeldung ist schon möglich.

Eingeladen waren zum Treff auch Bürgermeisterin Claudia Lange und TuS-Vorsitzende Olaf Sassenhagen als wichtige Unterstützer der traditionellen Lauf- und Wanderveranstaltung, berichtet Frank Altenberger. In gemütlicher Runde wurde besprochen, wer welche der vielfältigen Aufgaben übernimmt.

Diese reichen von der Beantragung der Veranstaltung bei der zuständigen Behörde über die Genehmigung der zeitweiligen Sperrung der Bundesstraße, die Bereitstellung der Sandauer Turnhalle inklusive der Toiletten und Duschen sowie der anschließenden Reinigung, die Vorbereitung und Betreuung der Feuerschale bis hin zur Abholung der zirka 400 Riesenpfannkuchen von der Bäckerei in Tangermünde und zur Zubereitung des heißen Tees.

Pfannkuchen-Pokale sind einzigartig

Auch an die Bestellung der einzigartigen Pfannkuchen-Pokale, die Ausschilderung der Strecke und Gewinnung von Streckenposten sowie Beauftragung des Zeitmessdienstleisters und Benutzung seiner Beschallungstechnik ist zu denken, inklusive der Einrichtung der Online-Anmeldung und der Bereitstellung aller Ergebnisse.

Außerdem muss der eigene Internetauftritt www.riesenpfannkuchenlauf-sandau.de mit allen Infos und hunderten von Fotos, Videos und Zeitungsartikeln aus der 34-jährigen Geschichte der Veranstaltung gepflegt werden. Hinzu kommt die Öffentlichkeitsarbeit in den Print- und Online-Medien, auch auf Facebook). Für alle Pokalläufer wird es wieder originelle Medaillen geben. „Wir sind bereit und freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit vielen Läufern und Wanderern, von denen seit einigen Jahren auch immer mehr mit ihren Hunden teilnehmen“, so Frank Altenberger.

Die Online-Anmeldung ist eröffnet und kann direkt über die genannte Internetseite erfolgen. Aber auch am 6. Januar können sich Pokalläufer für die gut acht Kilometer noch anmelden. Start der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Für Wanderer und Läufer gibt es zudem kürzere Strecken.